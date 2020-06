L’operatore di mercato in Francia, Alessandro Canovi, ha parlato di Victor Osimhen. L’attaccante del Lille è il primo obiettivo del Napoli per il prossimo mercato ed è da poco atterrato a Napoli per trovare un accordo con la società azzurra. Le parole di Canovi a Radio Marte:

“Con il Lille Osimhen ha davvero fatto molto bene. In patria lo considerano l’erede di Drogba. Il Lille è una bottega molto cara, non sarà semplice trattare con loro. Vedremo se e a quali cifre il Napoli lo comprerà”.