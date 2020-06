CorrMezz – Napoli, diversi azzurri cercano la conferma per il prossimo anno: cosa vuole Gattuso

Allan e Milik sono gli indiziati principali per lasciare il Napoli a fine stagione. Per il resto della squadra, invece, la situazione è diversa. Qualche giocatore sta facendo cambiare idea alla società, e queste altre partite che restano saranno utili a chi invece cerca ancora la conferma del proprio allenatore. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che Gattuso vorrebbe che il 70% del gruppo restasse anche l’anno prossimo. Come detto, gli addii più probabili sono Allan e Milik: il primo è ‘più cedibile’; il secondo, invece, ha voglia di cambiare aria ed è destinato a lasciare l’azzurro un anno prima della scadenza.