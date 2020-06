Il nome di Kalidou Kouibaly si trova al centro del dibattito di mercato. Per il Napoli, è cedibile, ma per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Intanto, il senegalese è ritornato in campo ed è di nuovo insuperabile. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul senegalese: “Non è esclusa la permanenza a sorpresa di Koulibaly, che De Laurentis non venderà per meno di 100 milioni. Trapela che Liverpool abbia abbandonato la pista”.