TMW – Questione Petagna, accordo tra Napoli e Spal: i dettagli

Accordo trovato tra Napoli e Spal, per il prolungamento del prestito di Andrea Petagna. Il giocatore, come rivela Tutto Mercato Web, resterà nel club estense fino al termine della stagione:

“Fra giocatori in scadenza di contratto e prestiti da altre società la rosa della SPAL in vista della deadline del 30 giugno sul fronte dei contratto avrebbe rischiato di perdere praticamente l’80% del proprio parco calciatori. Eventualità, questa, che il club estense ha risolto trovando l’accordo sia per la permanenza dei calciatori in prestito, fra i quali spiccano i nomi di Andrea Petagna, Federico Di Francesco e Kevin Bonifazi, sia per quelli in scadenza di contratto (Valdifiori e Cionek su tutti). Tutto il gruppo alle dipendenze di Luigi Di Biagio è stato dunque confermato in vista dell’ultimo assalto alla salvezza in Serie A”.