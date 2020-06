Tarro, il virologo: “Assembramenti post Coppa Italia? A Napoli non è successo niente! Vi dico cosa penso sull’OMS”

Il virologo Giulio Tarro è intervenuto a Radio Gol parlando, in primis, degli assembramenti dopo la vittoria della Coppa Italia ma toccando anche altri argomenti:

“A Napoli, per la vittoria della Coppa Italia, ci sono stati grandi festeggiamenti. Sono passate due settimane e non è successo niente, nonostante le grandi sparate dell’OMS, specialmente con quel Guerra che dice solo stupidaggini in maniera assurda. Non è certo che il virus torni, assolutamente. Non è una certezza e per questo dico che allo stadio si può tornare. Verso l’autunno avremo tre quarti della popolazione immunizzata e la nostra nazione ci arriverebbe più preparata. Basta fare gli uccelli del malaugurio, non serve”.

ESTATE – “Il virus viene distrutto dai raggi ultravioletti, al mare non c’è carica virale perché c’è ancora più caldo. Lombardia? Hanno inciso almeno tre fattori: dimezzamento posti letto in terapia intensiva, il fatto che in poche settimane è accaduto tutto e le condizioni climatiche molto simili a quelle di Wuhan. Alcune particelle hanno aperto la porta al virus nell’atmosfera”.