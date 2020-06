Sky – Napoli, i folletti lì in avanti sono tornati: la prima indiscrezione di formazione in vista dell’Atalanta

Atalanta-Napoli è alle porte, è lo scontro diretto che dirà se gli azzurri possono ancora sperare in un piazzamento Champions o dovranno dire addio, o quasi, all’Europa che conta. Presto per parlare delle scelte di Gattuso, ma il Napoli ha una certezza: l’attacco. I tre folletti lì avanti sono tornati a colpire, sono tornati a splendere. Per questo motivo e per la maggiore copertura che gli garantirà contro una squadra forte come quella di Bergamo, Rino non ha nessuna intenzione di cambiare il tridente d’attacco. Contro l’Atalanta, quindi, giocheranno: Callejon, Mertens e Insigne. Lo riporta Sky Sport.