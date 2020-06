Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, José Callejon in questi mesi avrebbe considerato l’idea di lasciare il Napoli. Gennaro Gattuso ha convinto lo spagnolo a restare all’ombra del Vesuvio, dato che la stagione è ancora lunga e c’è anche una Champions League da giocare. L’ex Real Madrid resterà a Napoli fino a fine stagione, poi tornerà in Spagna per una nuova avventura.