Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis in questi mesi avrebbe provato più volte a convincere José Callejon di restare a Napoli, ma lo spagnolo ha troppa nostalgia di casa. I presupposti c’erano, ADL aveva offerto 3 milioni di euro all’ex Real, il quale non ha accettato l’offerta. Non si tratta di motivi economici, anche perché in Liga probabilmente andrà a percepire ancora meno, nello spagnolo ha semplicemente prevalso la voglia di tornare in Patria.