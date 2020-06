Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Arkadiusz Milik. L’attaccante vuole andare via, ma De Laurentiis non fa sconti: il polacco non parte per meno di 40/50 milioni di euro. A quelle cifre i bianconeri possono arrivarci soltanto inserendo qualche contropartita (tra le quali spiccano i profili di Bernardeschi e Rugani), ma il patron azzurro si è subito mostrato contrario ad eventuali scambi. Per ora il Napoli non è disposto a valutare l’offerta di Paratici e company, ma a settembre la situazione potrebbe cambiare.