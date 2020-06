Questa è l’ultima stagione di José Callejon con la maglia azzurra, lo spagnolo il prossimo anno non sarà più all’ombra del Vesuvio. Il Napoli si sta già tutelando data la sua imminente cessione. Giuntoli, in comune accordo con Gattuso, avrebbe individuato il profilo di Cengiz Under per il dopo Callejon. Non c’è ancora un accordo tra Roma e Napoli, De Laurentiis proverà con un’offerta iniziale di 25 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano Repubblica.