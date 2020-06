“Ci dovrebbe essere un comunicato del Napoli. De Laurentiis doveva prima risolvere la questione del contratto con il Trentino. Il ritiro a Castel di Sangro è un aspetto importante. A Castel di Sangro c’è un centro di eccellenza sportiva con quattro campi da calcio ma non solo. Poi è più facile anche per i tifosi. Le date non si conoscono ancora, c’è ancora la partita di Champions con il Barcellona e poi aspettiamo anche la data della ripartenza del campionato. Sarebbe bello disputare un’amichevole tra il Napoli e il Castel di Sangro”.