La prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre, in ottica Napoli, con la vittoria degli azzurri ai danni della Spal per 3-1. Ampio spazio dedicato anche alla rimonta dell’Inter, completata dal difensore Bastoni nel finale. In taglio alto articolo dedicato al nuovo acquisto della Juventus, Arthur dal Barcellona.

Di seguito la prima pagina integrale: