Secondo Esport3, canale catalano, Quique Setien sarebbe molto vicino all’esonero. Decisive saranno le prossime due partite. In caso di addio, sarà il tecnico delle giovanili, Garcia Pimenta, a prendere la squadra per il finale di stagione e per la Champions League. Un’alternativa è Xavi Hernandez, per un clamoroso ritorno come allenatore.