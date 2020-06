L’ex attaccante del Napoli, Massimiliano Varricchio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato della possibile cessione di Milik:

“Se parte Milik al Napoli serve altro, non Petagna, perchè secondo me non è in grado di sostituirlo. E’ bravo a difendere il pallone, ma non è un centravanti in senso stretto, non segna molto. Il Napoli ha bisogno di questo e non può puntare solo su giovani“.