E’ appena terminata la sfida tra Napoli e Spal allo stadio San Paolo con il punteggio di 3 a 1 per gli azzurri

La squadra di Gattuso ottiene l’ennesimo successo, 12 vittorie su 19 gare da quanto il tecnico calabrese si è seduto sulla panchina azzurra. Il Napoli non molla la rincorsa per la Champions League per ora distante 12 punti.

MERET 6 = Se ci fosse stato il pubblico, Meret sarebbe stato uno spettatore non pagante. Sul gol di Petagna è incolpevole. Durante tutta la partita non si ricordano parate degne di nota.

HYSAJ 5,5 = E’ colpevole sul gol della Spal firmato Petagna, il terzino azzurro si fa trovare impreparato e viene bruciato da Reca il quale poi mette il cross vincente per il gol della Spal. Buone alcune sue sovrapposizioni

KOULIBALY 6,5 = Pare essere tornato quel muro invalicabile che tutti i tifosi azzurri conoscono. Sempre pulito quando tenta l’anticipo su Petagna e Cerri. Insuperabile (Manolas S.V)

MAKSIMOVIC 6,5 = Ennesima prova convincente da parte del difensore serbo, che con KK forma una coppia che attualmente da molta fiducia a Gattuso. Anticipi puliti, impostazione e colpi di testa decisivi per quello che pare essere finalmente essere una pedina importante, ad oggi direi fondamentale. Ricorda Vidic

MARIO RUI 6 = Sotto la gestione Gattuso è maturato sotto tutti i punti di vista, anche sul piano mentale pare che il portoghese abbia fatto progressi notevoli. (GHOULAM 6 = altro spezzone di gara per l’algerino, un’ottima punizione calciata che poteva essere quella del 4 a 1, siamo sulla buona strada)

FABIAN RUIZ 7 = Se fossi in lui, mi farei offrire una cena sia da Mertens che da Younes visti i due assist dello spagnolo. Questa sera padrone del centrocampo, sembra essere tornato al top. Sempre al centro dell’azione, grazie alla sua immensa classe

LOBOTKA 6 = Buona prestazione per Lobo, finalmente in campo dopo alcuni fastidi muscolari. Si è preso la cabina di regia effettuando sempre passaggi con estrema precisione. Sempre in aiuto dei compagni e ottima gestione di palla. Ha ampi margini di miglioramento

ELMAS 6 = Sotto la gestione Gattuso sta maturando, anche a volte pecca di troppa voglia di fare commettendo falli inutili. Ottima palla per Callejon per il 2 a 1. Con Gattuso può essere un jolly determinante.

INSIGNE 6,5 = Buona gara da parte del capitano, unica pecca l’ennesimo palo colpito in stagione. Meriterebbe molto di più in zona gol, visto anche la rete annullata dal VAR. Ha un conto in sospeso con la sfortuna. Mostra ottima condizione fisica. (LOZANO 6,5 = Pian piano si sta togliendo quell’etichetta di oggetto misterioso. Il suo impatto sulla sfida è di quelli positivi: appena entrato è pericoloso con un tiro a giro. Buonissime i suoi campi di velocità prima sulla destra e poi sulla sinistra. Bene cosi Chucky)

MERTENS 6,5 = Impiega solo 3′ a mettere la palla in rete con un dolcissimo pallonetto. Sono 123 gol co la maglia azzurra, ormai Ciro non si vuole più fermare. (MILIK 5 = Il suo ingresso in campo poteva essere migliore, soffre la difesa schierata e molto fisica della Spal che non gli concede spazio)

CALLEJON 7 = In una settimana non semplice dal punto vista emotivo e non, lo spagnolo come da 7 anni a questa parte si fa trovare pronto. Porta in vantaggio il Napoli dopo il pareggio della Spal, con un taglio ed un tiro “alla Callejon”. Qualche errore per quanto riguarda qualche passaggio, ma anche oggi ha dimostrato che può dire la sua in questo Napoli. (YOUNES 6,5 = Entra e segna, come spesso gli capitava sotto la gestione Ancelotti dove trovò sicuramente più spazio. Può essere un’arma a favore di Gattuso in questo finale di stagione)