Si conclude anche il posticipo della 28esima e si delinea anche la classifica di Serie A. Gli azzurri grazie alla vittoria contro la Spal hanno conquistato tre punti importanti in vista del prossimo scontro diretto contro l’Atalanta giovedì. Intanto gli uomini di Gattuso sono a meno tre dal quinto posto governato dalla Roma a 48 punti. Lontana 12 punti, come dicevamo poc’anzi, c’è l’Atalanta vincente ad Udine per 3-2.

Al vertice della classifica continua dominare la Juventus con 69 punti, segue la Lazio e l’Inter, che dopo lo sfortunato pareggio contro il Sassuolo per 3-3, vince contro il Parma per 12-1 e allontana l’Atalanta di Gasperini. Per quanto riguarda la base della classifica guai per la Spal ultima a pari punti con il Brescia, terz’ultima invece il Lecce. In zona rossa resta la Samp (ad un punto dal podio della retrocessione) insieme ai concittadini del Genoa.