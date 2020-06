Aurelio De Laurentis non sarebbe più convinto di cedere il terzino albanese. Il futuro di Hysaj potrebbe cambiare, infatti non solo il patron azzurro ma anche Gattuso lo considera un elemento prezioso. L’edizione odierna di TuttoSport riporta quanto segue: “L’albanese è tornato ai livelli di Sarri ed il patron azzurro non sarebbe più così tanto convinto di cedere Hysaj per mantenere Malcuit”.