Tuttosport – Gattuso, la sua cura ha avuto effetti positivi su tutti: il caso Ghoulam

Rino Gattuso, oltre ad avere il merito per aver risollevato una squadra sul ciglio di un baratro, ha anche il merito di aver recuperato diversi giocatori dal punto di vista mentale. Fra questi, Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino contro l’Hellas ha dimostrato di poter e voler dire ancora la sua. Il giornalista Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive che Ghoulam sta così che potrebbe essere addirittura titolare contro la Spal. Il suo futuro è ancora incerto, sarà il campo a parlare per lui, si vedrà se potrà ancora essere utile al club o se a fine stagione verrà ceduto al migliore offerente. Altro che pare essere tornato ai livelli visti con Sarri è Elseid Hysaj, e il discorso fatto per Ghoulam vale anche per lui: ADL non è più così convinto di trattenere Malcuit per cedere l’albanese.