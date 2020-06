Giorno di vigilia in casa Spal, che domani sarà impegnata al San Paolo con il Napoli di Gattuso che viene da una striscia positiva di due vittorie su due dal ritorno in campo. I ferraresi sono stati sconfitti all’ultimo minuto col Cagliari, e avranno l’arduo compito di provare a far punti contro gli azzurri in grande spolvero.

Secondo quanto riferito da Sky in mattinata, in porta ci sarà ancora l’esordiente Letica, mentre in difesa, a sinistra, dovrebbe giocare Fares a meno che Di Biagio non voglia vederlo come esterno alto. Da valutare l’ex Valdifiori.

SPAL (4-3-3) Probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza, Petagna, Fares.