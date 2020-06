Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo, durante una diretta su Instagram ha parlato della situazione di mercato di Arkadiusz Milik. Queste le sue parole:

“In casa Napoli è da monitorare la situazione di Milik. Il suo contratto termina nel 2021 e il Napoli sa che non può portarlo a scadenza come ha fatto con Mertens e Callejon. Oltre alla Juventus, si parla di interesse dell’Atletico Madrid ma anche della Roma, che starebbe pensando ad uno scambio con Cengiz Under. Ritengo che tra i due sia meglio Milik, nonostante il turco sia un ottimo calciatore con ampi margini di miglioramento. Invece un approdo dell’attaccante azzurro all’Atletico sbloccherebbe la partenza di Cavani direzione Roma. E un attacco Cavani, Dzeko, Pedro sarebbe eccellente. Milik, dal canto suo, in una squadra più forte del Napoli potrebbe al massimo alternarsi con un altro attaccante, difficilmente potrebbe essere un titolare inamovibile”