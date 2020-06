L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio in prima pagina alla vittoria della Juventus, ieri sera, contro il Lecce. I bianconeri superano i ragazzi di Liverani, in 10 per tutta la seconda parte di partita, per 4 a 0: “Poker d’assi”. Spazio anche al super colpo a sorpresa dell’Inter: la società nerazzurra pare aver concluso il colpo Hakimi dal Borussia Dortmund. Mentre per la Juventus è quasi fatta l’affare Arthur.

“Inter, colpo Hakimi. Juve, domani Arthur”.