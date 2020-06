Napoli-Spal, soliti dubbi di formazione per Gattuso: i probabili undici della Gazzetta

Napoli-Spal è alle porte. Gli azzurri dovranno necessariamente conquistare la vittoria per sperare ancora in un piazzamento Champions. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive le probabili formazioni delle due squadre. Confermatissimo il 4-3-3, Gattuso scenderà in campo con: Meret in porta, tornerà titolare al posto di Ospina; coppia di centrali con Maksimovic e Manolas che tornerebbe titolare; sulla destra Di Lorenzo, ballottaggio Rui-Hysaj per la fascia sinistra; centrocampo con Fabian, Lobotka e Zielinski; dubbi in avanti fra Callejon-Politano e Milik-Mertens, super confermato Insigne.

Gli undici della Spal: Letica in porta; centrali Bonifazi, Vicari; sulle fasce Reca e Cionek; in cabina di regia l’ex Valdifiori, affiancato da Dabo e Missiroli; in avanti Valoti, Strefezza, e l’attaccante di proprietà del Napoli, Andrea Petagna.