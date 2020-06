Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio fa sul serio per il difensore albanese del Verona Marash Kumbulla, che è stato a lungo un obiettivo del Napoli. I biancocelesti sarebbero arrivati ad offrire 26-27 milioni di euro più vari bonus, e per la fumata bianca potrebbe bastare un altro incontro per limare gli ultimi dettagli. L’intesa è stata raggiunta anche con il calciatore, al quale è stato offerto un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione.

Ma nonostante tutto ciò non bisogna considerare l’affare come già concluso. L’Inter di Antonio Conte resta infatti in corsa per il difensore: l’ultima offerta dei nerazzurri era pari a 25 milioni più 3 di bonus