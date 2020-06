Il giornalista Umberto Chiariello, ha parlato di Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis sta spiccando tra tutti i presidenti in Italia. Ha messo a posto tutto, dai problemi legati all’emergenza ai contratti in scadenza. Ha ricompattato il gruppo. Sta rispondendo con i fatti, partendo dai 100 milioni spesi per gennaio”.