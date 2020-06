Mercoledì Arek Milik insieme al suo agente Pantak ha incontrato Gattuso e Giuntoli. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno. la distanza sull’ingaggio non è molto ampia e lo scoglio più complesso è la clausola di 110 milioni. La Juventus ha proposto al polacco un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno ma non ha ancora formulato un offerta ufficiale, così come l’Atletico Madrid che ha pareggiato l’offerta dell’ingaggio. L’idea degli spagnoli è uno scambio con Diego Costa, offerta subito rifiutata da ADL per gli anni dell’attaccante spagnolo.