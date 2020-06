Si è appena concluso il primo tempo di Brescia–Genoa, sfida importantissima in chiave salvezza. Una partita molto combattuta che vede le rondinelle in vantaggio per 2-1. Dopo un inizio convincente da parte dei rossoblù, sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 10′ con Alfredo Donnarumma per poi trovare subito il raddoppio con Semprini al 13′. Dopo una serie di interruzioni causa infortuni e cooling break, arriva il gol che accorcia le distanze. Uno scontro aereo tra Romero e Papetti provoca il calcio di rigore per gli ospiti trasformato da Iago Falquè che con il suo sinistro spiazza Joronen. Nel finale il Genoa rischia anche di pareggiarla.