Dopo la sconfitta interna all’ultimo minuto contro il Cagliari, c’è da decidere in casa Spal: ‘pesanti’ rotazioni o squadra più o meno confermata? In porta ci sarà ancora Letica, in difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Fares a meno che Di Biagio non voglia vederlo come esterno alto. In mediana i candida Dabo che è in ballottaggio con Valoti. Da valutare Valdifiori.

SPAL (4-3-3) Probabile formazione: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza, Petagna, Fares.