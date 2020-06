Impegno sulla carta agevole per il Napoli di Gattuso che può quindi continuare a ruotare i suoi con relativa tranquillità. In difesa dovrebbe toccare a Mario Rui ma occhio anche al centro con uno tra Maksimovic e Koulibaly che potrebbe tirare il fiato. In mediana si candidano Fabian e Lobotka mentre in attacco dovrebber riformarsi il tridente leggero, con Callejon fresco di estensione di contratto, Mertens e Insigne.

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne.

fonte: Sky Sport