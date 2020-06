Di seguito un breve estratto della bella intervista fatta a Politano da Radio Kiss Kiss Napoli (clicca qui per leggerla tutta):

“I tifosi ci mancano, non vediamo l’ora che ritornino, anche la Coppa Italia è stata una grande gioia, ma con la nostra gente all’Olimpico avrebbe avuto un altro sapore. Barcellona? Manca tanto tempo, bisognerà comprendere in quale condizione arriveremo al l’appuntamento, siamo carichi, ovvio pensarci ogni tanto, ma c’è tempo.

“La città e la gente mi rendono felice, sono molto contento di essere qui, anche se ho dovuto ritardare i miei ‘tour’ visto il lockdown. Ringrazio in ogni caso i tifosi per il loro sostegno, anche attraverso Instagram, social in cui ricevo tanti messaggi”.