Salvatore Masiello, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Di Lorenzo sta facendo bene, può giocare e ambire alla Top 5 dei terzini. Maksimovic e Koulibaly lo stesso, stanno facendo bene, ma ora Gattuso dovrà gestirli, al pari del resto della rosa. Io sarei del parere di non cambiare, da ‘squadra che vince non si cambia’, ma in questo periodo possono esserci delle rotazioni. Io al Napoli? Per diversi anni c’è stata la possibilità di trasferirmi, quando c’era Marino, ma poi non s’è fatto nulla. E’ una cosa che mi fa rabbia da morire, da napoletano mi sarebbe piaciuto giocare nel Napoli”.