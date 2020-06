L’esperto di mercato di RAI Sport, Ciro Venerato, ha parlato della situazione Milik-Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Milik perché quest’ultimo sa benissimo che il titolare sarà Mertens. Il polacco Ha un accordo con la Juventus, ma è un accordo scritto sulla sabbia perché fin quando il cartellino è del Napoli non si potrà fare nulla. Bernardeschi come contropartita piace a Gattuso e anche a Giuntoli, ma il Napoli lo valuta 20 milioni e ce ne vorrebbero altri 20-30 dalla Juve per arrivare i 40-50 che si chiedono per Milik“.