Kalidou Koulibaly resta o va via? Quasi impossibile dirlo ora, il futuro del senegalese dipende dalle altre cessioni, che il Napoli piazzerà nel corso della prossima finestra di mercato. Intanto De Laurentiis si tutela, per il patron azzurro il centrale non parte per meno di 100 milioni di euro. Tanti calciatori del Napoli sono corteggiati da top club europei, ma d’altronde non possono essere venduti tutti. Nelle ultime settimane, per Koulibaly, si è fatto avanti il Liverpool, che vorrebbe affiancare l’ex Genk a Virgil Van Dijk, formando così un vero e proprio muro. I Reds vantano di una rosa con un buon numero di difensori, tra questi Lovren e Matip, i quali potrebbero rientrare in un possibile scambio con il numero 26 azzurro. Lo riferisce la redazione di Tuttomercatoweb.