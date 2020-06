Negli ultimi giorni, la questione del contratto di Callejon ha generato molti dibattiti. Lo spagnolo è in scadenza tra quattro giorni, il 30 giugno, e non ha rinnovato né si è ufficialmente accordato con il Napoli per proseguire la stagione fino ad agosto.

Nelle ultime ore, era circolata la notizia secondo cui Callejon sarebbe disposto a giocare gratis gli ultimi due mesi in azzurro, per amore. Ma Il Mattino racconta un’altra versione. Secondo il quotidiano partenopeo, il procuratore del numero 7 – Manuel Garcia Quilon –, avrebbe però chiesto 580mila euro per tenere Callejon a Napoli fino alla fine della stagione.

Questa richiesta esorbitante ha spiazzato – e deluso – De Laurentiis, per due motivi. Il primo è il repentino cambio di idea di Callejon, probabilmente sotto consiglio dell’agente. Il secondo riguarda gli stipendi: il Napoli è infatti l’unico club ad aver pagato ai calciatori anche la mensilità di marzo.