Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del cambiamento che è stato avvertito nel calcio italiano nel corso di A Tutto Napoli, trasmissione in onda su Tele A.

Di seguito le sue dichiarazioni:



“Chiariamo questa cosa, l’anno prossimo ci saranno 7 squadre che partiranno per i primi quattro posti: Juventus, Inter, Atalanta, Napoli, Milan, Roma e Lazio. Anche i rossoneri e i giallorossi proveranno a costruire rose competitive, poi magari la Fiorentina può essere una sorpresa. Non è più come una volta in cui stavamo solo noi dietro la Juventus, non esisteva l’Atalanta e le milanesi erano deboli, ora sarà già un ottimo risultato qualificarsi per la Champions“.