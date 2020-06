Vittorio Feltri si è dimesso dall’Ordine dei giornalisti a seguito delle costanti critiche ricevute nell’ultimo periodo.

La notizia ha fatto scalpore ed è stata commentata con fare vittorioso dal presidente dell’Ordine dei giornalisti campani, Ottavio Lucarelli:

“Una vittoria del presidente nazionale, Carlo Verna, una vittoria dell’ordine della Campania, che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l’informazione pulita, per Napoli, per la Campania”.