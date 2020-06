Barcellona, Setien chiede rispetto: “Non so nulla di Arthur, situazione anormale”

Il Barcellona di Quique Setien, avversaria degli azzurri per il ritorno in Champions League, affronterà il Celta Vigo domani. In occasione della conferenza di presentazione, il tecnico blaugrana ha dimostrato tutto il suo disappunto per la potenziale trattativa che vedrebbe la cessione del proprio centrocampista centrale alla Juve di Allegri:

“Questa situazione è anormale. Arthur verrà con noi domani a Vigo, poi si vedrà. La società non mi ha comunicato nulla, ma non è possibile affrontare ancora due mesi di stagione in questa situazione precaria”.