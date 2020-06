UFFICIALE – Il Napoli femminile sbarca in Serie A: il comunicato

Il Napoli femminile arriva ufficialmente in Serie A. A riportare la notizia è la stessa società partenopea tramite il proprio profilo Facebook: “È arrivato per noi il momento di festeggiare la promozione in Serie A! Avremmo voluto tagliare il traguardo anche materialmente, non è stato possibile. Però, questa promozione – che per noi è la seconda consecutiva ma pur sempre un punto di partenza – sentiamo di averla meritata a pieno, anche se il campionato non è stato terminato. I numeri sono lì a raccontare il nostro cammino, a noi piace invece raccontare il progetto del Napoli Femminile che sta crescendo e raccogliendo consensi. Un progetto fatto di persone, di soci e di amici, di sponsor e di finanziatori: l’azionariato diffuso è stata una scommessa vinta, visto che adesso anche importanti esponenti di grandi aziende italiane ci stanno avvicinando per entrare a far parte della nostra famiglia. Abbiamo costruito un modello, ovviamente perfettibile ma comunque già di riferimento”.

C’è una squadra dietro la squadra, poi ci sono le vere protagoniste: le nostre splendide ragazze. Loro, insieme allo staff tecnico, hanno costruito sul campo le fondamenta per questo successo, per riportare Napoli dove merita ed il Napoli Femminile in Serie A. Non saremo di passaggio, questo sentiamo di poterlo già dire. Non vogliamo esserlo perché abbiamo basi solide ed entusiasmo. Giocheremo a Napoli, aspettiamo qui – a casa nostra – avversarie che ci daranno ulteriore lustro perché solo confrontandosi con i migliori ci si migliora. Ed allora, godiamoci questa festa sperando poi di…fare la festa a chi ci sfiderà in Serie A. Godiamoci questi video, che amiche ed amici del Napoli Femminile hanno realizzato per celebrare un traguardo – a modo suo – storico. Dal magazziniere al presidente, abbiamo vinto tutti insieme. #cisiAmo – ora seguiteci, ancora e sempre più numerosi!”.

