Dopo la sconfitta interna all’ultimo minuto contro il Cagliari, c’è da decidere in casa Spal: ‘pesanti’ rotazioni o squadra più o meno confermata? In porta ci sarà ancora Letica, in difesa, a sinistra, dovrebbe toccare a Fares a meno che Di Biagio non voglia vederlo come esterno alto. In mediana Dabo farebbe modificare l’assetto in un 4-4-2 mentre Missiroli è favorito su Castro. In attacco Cerri e Floccari si giocano un posto al fianco di Petagna.