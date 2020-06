Maurizio Compagnoni, noto giornalista e telecronista Sky, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi in particolar modo sulla situazione di Arkadiusz Milik:

“L’idea che mi sono fatto circa Milik è che sia più vicino all’addio che alla permanenza, almeno stando alle dichiarazioni del direttore sportivo Giuntoli. Tenerlo senza rinnovo e perderlo a zero sarebbe un suicidio economico. Se non rinnova sarebbero dei fessi a non cederlo. E, siccome al Napoli non sono fessi, senza prolungamento sicuramente sarà ceduto”.