Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “All’inizio non immaginavo questo record di Mertens a Napoli. È un giocatore che potrebbe giocare dappertutto, ma ha scelto Napoli. La sua idea è sempre stata quella di rimanere in azzurro e scrivere la storia del club come hanno fatto prima di lui Maradona e Hamsik”.