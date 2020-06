Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lozano potrebbe andare via con l’aiuto di Mino Raiola. Nonostante abbia segnato nell’ultimo match contro il Verona, il messicano fino ad ora non ha inciso particolarmente.

Il suo procuratore dunque ha iniziato a fare qualche sondaggio in Europa per capire se ci sono condizioni fattibili per il pagamento del suo cartellino, pari a 50 milioni di euro.

Il Napoli non vuole svenderlo e, anzi, cercare di valorizzarlo. Lozano attende.