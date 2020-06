Dopo aver accertato il propagarsi di un focolaio di covid-19 a Mondragone, paese del Casertano, a causa dello spostamento di una donna bulgara contagiata, arriva presto la risposta del presidente della Regione Campania, De Luca:

“Su Mondragone, come sempre, abbiamo reagito con immediatezza. Non appena avuta la notizia, abbiamo messo in quarantena le palazzine. Sono state mobilitate le forze dell’ordine per avere controlli rigorosi. Il lavoro è impegnativo, la nostra attenzione massima”.