Christian Bucchi, ex Napoli ed ex allenatore dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlamdo tra l’altro di Ricci, obiettivo del Napoli: “Ricci è un talento ed è pronto. Io titubavo perchè non volevo caricarlo di responsabilità. Ma lui si è preso questo compito con disinvoltura”.

Infine la paura di una pressione del San Paolo: “No a lui non importa se gioca in Primavera, all’Empoli o al San Paolo. La maggior qualità infatti è la sua naturalezza”.