Durante la sua intervista ai nostri microfoni, l’ex giocatore del Napoli Massimiliano Esposito ha parlato del suo rapporto con Napoli e con i napoletani:

“I napoletani si aspettano tantissimo da tutti, soprattutto dai napoletani. Ai miei tempi di napoletani eravamo tanti come Taglialatela, Caccia.. Sapevamo che nei momenti di difficoltà potevamo essere presi di mira, ma eravamo consapevoli che con una buona prestazione si tornava alla “normalità”. Insigne è cresciuto tanto, è maturato! Sono contento di non vederlo più fare scene come è accaduto in passato da ragazzino capriccioso. Le bandiere in una squadra ci vogliono. Paolo Cannavaro è stato un esempio, aveva contro una doppia lama essendo sia napoletano che fratello di Fabio, sono tutte cose che pesano. Ma con la sua calma è riuscito ad incidere e trasmettere a tutti il senso di appartenenza verso la città.“