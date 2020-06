Dopo la faticosa vittoria al Bentegodi contro il Verona, il Napoli ha ripreso stamattina gli allenamenti al Training Center., iniziando la preparazione per il match contro la Spal per la 28esima giornata di Serie A, domenica al San Paolo (ore 19.30).

La squadra si è divisa in due gruppi. Il primo gruppo era composto da coloro sono andati in campo dall’inizio a Verona,i quali hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento col pallone, con esercitazione di passaggi a stazioni. Successivamente seduta tecnico-tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.