L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Sig. Davide Dionigi.

Le prime dichiarazioni: “Grazie alla proprietà, che mi ha dato una grande possibilità, quella di poter allenare in una grandissima piazza, non tanto per quello che è stata in passato calcisticamente, ma per l’ardore, l’attaccamento e la fame di calcio che ha, aspetti riscontrati ogni volta che sono venuto qui da avversario, da allenatore o giocatore.

Sono certo che ripagherò la fiducia nel migliore dei modi, con la massima umiltà nel catapultarmi in una situazione che può sembrare non semplice, ma che può avere, se gestita bene, risvolti interessanti. Dire le solite frasi, ‘impegno’, ‘ce la metteremo tutta’, ‘col lavoro se ne viene fuori’ è retorica, non sono uno da luoghi comuni, dobbiamo abbassare la testa, io per primo, e devo trasmettere questo ai miei ragazzi, che ho avuto il piacere di iniziare a conoscere a livello morale.

Una moralità, che ho chiesto loro di tirare fuori, un orgoglio che ci deve portare a venire fuori da questa situazione, che questa Società, per quel poco che l’ho conosciuta, e questa tifoseria non meritano. In poco tempo ho riscontrato una voglia di uscire da questa situazione, una disponibilità e un senso di rivalsa, è una squadra che è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei partite e quindi l’aspetto mentale diventa fondamentale”.