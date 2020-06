Prandelli: “Ho sempre tifato per Gattuso! Quella volta che mi chiamò ADL…”

Cesare Prandelli, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Tra le cose, l’ex Fiorentina si è soffermato su Gennaro Gattuso. Questo un estratto riportato dal sito Si Gonfia la Rete:

“Gattuso? Io ho sempre tifato per lui, l’ho sempre considerato un uomo che va al di là dell’aspetto professionale, cerca sempre di essere sé stesso, l’aspetto umano deve tornare a primeggiare. Ha dato nuove motivazioni e sono contento perché lo stimo tantissimo. Ovviamente c’è anche l’aspetto tattico, strada facendo lui ha modificato certi concetti di squadra. Non ha voluto giocare a viso aperto, sfruttando invece le proprie caratteristiche in Coppa Italia e ha meritato. Non ha seguito le mode, forse gli opinionisti condizionano il modo di proporre il calcio. Lui è un allenatore concreto, ha giocato ad altissimi livelli. Sa che quando ha delle possibilità le deve sfruttare. Lui ha valorizzato i singoli ed esaltato la squadra”.

Infine, un retroscena sulla telefonata con De Laurentiis: “Quante volte avrei potuto allenare il Napoli? Dal momento che ti chiama un Presidente come ADL una riflessione la fai. Avevo però dato la parola al Presidente federale Abete di rinnovare con la Nazionale, c’era un gruppo con dei valori tecnici e umani. Con molto dispiacere ho dovuto rinunciare, perché il Napoli stava organizzando un futuro importante”.