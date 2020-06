Pellissier: “Milik? L’alternanza non piace a nessuno”

Sergio Pellissier, ex attaccante e bandiere del Chievo Verona, è stato ospite della redazione di Radio Kiss Kiss.



Questo il suo pensiero in merito agli sviluppi di mercato inerenti ad Arek Milik:

“Su Milik mi sono ripetuto più volte: il polacco è un attaccante molto forte, che io personalmente apprezzo.



Credo che nel suo caso ciò che lo spinga maggiormente ad andar via è questa continua alternanza, che rappresenta un limite per un bomber che vuole sempre giocare. In ogni caso, il Napoli ha a disposizione un ds esperto e sono sicuro che non si farà trovare impreparato”.