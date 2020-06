Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Il ds giallorosso ha parlato anche di trattative di mercato con il Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Hamsik? Ci ho pensato, ma sarebbe stata un’operazione troppo complicata e costosa. Abbiamo richiesto Llorente al Napoli, per noi un calciatore come lui sarebbe il top. Non c’è ancora una vera e propria trattativa, ci sentiremo con Giuntoli più avanti”.