L’ex calciatore del Genoa, Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del lavoro di Gennaro Gattuso:

“Milik è perfetto per il gioco di Gennaro Gattuso. Sono molto amico del tecnico azzurro e sono felice che sia andato a Napoli. Sta facendo benissimo ma non mi sorprende, ha ereditato una situazione difficilissima, ha messo a posto lo spogliatoio. Mette in campo una squadra difficilissima da affrontare perchè non riesci a fargli tiri in porta“.